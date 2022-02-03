304 волка убили охотники в псковских лесах в прошлом году

В 2021 году в лесах Псковской области охотники добыли 304 волка. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника отдела охраны и использования животного мира регионального комитета по природным ресурсам и экологии Павла Андреева.

Он отметил, что в этом году работа по численности волка продолжается. Уже были убиты 17 особей, ещё четыре пока не учтены — они были добыты на недавней охоте в Гдовском районе.

По нормативам в регионе популяция должна быть не выше 0,05 экземпляра на тысячу квадратных километров, если этот показатель превышен, то ситуация считается опасной. Для Псковской области достаточно примерно 250 волков.

Чтобы регулировать численность зверя, в регионе введена компенсация. За каждого добытого волка охотники получают 10 тысяч рублей.

О том, как удалось за один день подстрелить четырёх волков в Гдовском районе, читайте здесь >>>