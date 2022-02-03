Семьям погибших на Северном Кавказе военнослужащих выплатят по 25 тысяч рублей в Псковской области

По 25 тысяч рублей в Псковской области выплатят семьям военнослужащих, погибших при исполнении военного долга на Северном Кавказе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе организационного совещания по подготовке мероприятий, которые будут посвящены Дню защитника Отечества и 22-й годовщине гибели разведчиков и десантников 6-й роты. Оно прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Единовременная денежная выплата будет традиционно предоставлена в преддверии памятной даты. В этом году её получат 197 человек. Как отметил Михаил Ведерников, средства на эти цели уже выделили из областного бюджета, и в скором времени они поступят семьям погибших военнослужащих.

Губернатор региона также уточнил, что при необходимости родственникам военных будет оказана адресная помощь. «Ни одно обращение не должно остаться без внимания», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В текущем году памятные мероприятия о подвиге 6-й роты планируют провести в два дня – 28 февраля и 1 марта. По словам Михаила Ведерникова, очно принять участие в них из-за напряженной эпидемической обстановки в регионе смогут только приглашенные с отрицательным ПЦР-тестом. В связи с этим глава региона поручил составить списки родственников погибших военных, которые планируют приехать на памятные мероприятия в Псков, и организовать для них прохождение тестирования.

21 февраля 2000 года в районе посёлка Харсеной в Чечне произошел бой воинов-разведчиков с крупным отрядом боевиков. Несмотря на численное превосходство противника, группа продержалась в бою до подхода подкрепления. В этот день в районе посёлка Харсеной погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье в неравном бою, сдерживая натиск двух тысяч боевиков, погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Только шестерым из 90 десантников удалось выжить. 22-м военнослужащим за проявленный героизм было присвоено звание Героя России, 68 награждены Орденом Мужества, из них 63 – посмертно.