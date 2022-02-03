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Общество

В Великих Луках создали первый муниципальный центр управления

3 февраля 2022 года, 16:17

Первый центр муниципального управления создали в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе городской администрации.

Он был создан администрацией города при содействии Центра управления регионом Псковской области. Так, сотрудники ЦУР проведут для работников МЦУ серию обучающих мероприятий, которые позволят выстроить эффективное сотрудничество.

Первый центр муниципального управления в Великих Луках будет обеспечивать конструктивную и прямую коммуникацию между жителями города и представителями органов власти для предотвращения и решения проблемных вопросов.

«Это поможет повысить качество взаимодействия граждан с органами местного самоуправления и скорость реагирования на обращения горожан», – отметили в городской администрации.

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