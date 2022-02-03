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Общество

Жильцам двух многоквартирных домов в Пскове рекомендовали не выходить на балконы

3 февраля 2022 года, 14:24

Не выходить на балконы рекомендовали жильцам двух многоквартирных домов по Рижскому проспекту в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава города Елена Полонская.

Жильцам двух многоквартирных домов в Пскове рекомендовали не выходить на балконы

Фото со страницы Елены Полонской

По её словам, с просьбой оказать содействие по замене балконов, находящихся в аварийном состоянии, к ней обратились жители домов №31 и №49 по Рижскому проспекту. Глава города отметила, что о необходимости срочного ремонта опасных конструкций администрацию Пскова и фонд капитального ремонта ранее неоднократно уведомляла управляющая компания.

«В настоящее время жильцам рекомендовано не выходить на балконы. Однако, объект повышенной опасности представляет угрозу не только для проживающих, но и для прохожих, а также для магазинов, которые расположены на первом этаже зданий», – сообщила Елена Полонская и добавила, что данные конструкции портят не только внешний вид зданий, но и облик города в целом.

Глава Пскова также отметила, что 9 февраля городской администрации на комитете по ЖКХ и благоустройству порекомендуют включить ремонт балконов многоквартирных домов №31 и №49 по Рижскому проспекту в краткосрочный план капитального ремонта.

«Аварийные балконы в многоквартирных жилых домах в центре Завеличья представляют реальную опасность для псковичей!», – подчеркнула Елена Полонская.

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