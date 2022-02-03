Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

В Псковской области выявили еще один очаг коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Очаг коронавируса был выявлен в Пустошкинском центре образования в Пустошке.

Таким образом, на контроле регионального Управления Роспотребнадзора остаются три активных очага: на предприятии «Великолукский мясокомбинат», в Бельско-Устьенском доме-интернате в Порховском районе и в Пустошкинском центре образования.

За минувший день, 2 февраля, в регионе коронавирусом заболели 320 человек.

В Великих Луках коронавирусом заразились 90 местных жителей (всего 12 тыс. 447), в Пскове — 85 (всего 25 тыс. 123), в Псковском районе — 52 (всего 6 тыс. 399), в Великолукском районе — 22 (всего 2 тыс. 7), в Невельском районе — 13 (всего 3 тыс. 89), в Стругокрасненском районе — 12 (всего 1 тыс. 149).

Десять подтвержденных случаев заболевания выявили в Островском районе (всего 3 тыс. 325), восемь — в Опочецком районе (всего 2 тыс. 488), семь — в Красногородском районе (всего 737), шесть — в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 221).

В Палкинском районе в общую ковидстатистику добавились пять человек (всего 727), в Порховском (всего 2 тыс. 482) и Гдовском (всего 1 тыс. 212) — по три, в Печорском (всего 1 тыс. 705), Плюсском (всего 1 тыс. 165), Пушкиногорском (всего 900) и Бежаницком (всего 858) — по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 76 тыс. 578 человек, из которых 320 — за минувшие сутки. Выписались из медучреждений в связи с излечением — 71 тыс. 128, в том числе 243 — за прошедший день. Умерли 1 тыс. 443 жителя региона.