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Общество / Здоровье

В Псковской области зафиксировали три очага коронавируса

28 января 2022 года, 08:12

Три очага коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Псковской области зафиксировали три очага коронавируса

Фото Андрея Степанова

Первый очаг был зафиксирован в Чихачёвском доме-интернате в Бежаницком районе. Там COVID-19 подтвердился у трёх сотрудников и 26 проживающих. Второй выявили на предприятии «Великолукский мясокомбинат» в Великих Луках, где коронавирусом заразились 22 сотрудника. Третий очаг зафиксировали в Бельско-Устьенском детском доме-интернате в Порховском районе. В нем коронавирус подтвердился у одного работника и шестерых детей.

На данный момент в Псковской области активными остаются четыре очага коронавируса. В частности, помимо трёх зафиксированных, на контроле Роспотребнадзора находится Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

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