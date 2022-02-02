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Общество

12-е место в России заняла Псковская область по реализации нацпроектов

2 февраля 2022 года, 17:41

По уровню исполнения национальных проектов Псковская область заняла 12-е место среди регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующие данные сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по реализации нацпроектов.

12-е место в России заняла Псковская область по реализации нацпроектов

Фото Дарьи Хватковой

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Псковская область заняла 3-е место по реализации нацпроектов. Глава региона поблагодарил ответственных исполнителей проектов и участников совещания за профессионализм в достижении результатов в прошедшем 2021 году.

«Мы сделали большой шаг вперед, использовали все доступные возможности и ресурсы, грамотно распланировали работу», – отметил Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что исполнение национальных проектов на 98,5% – это абсолютный рекорд для Псковской области. Глава региона уточнил, что все руководители направлений справились с поставленными задачами. Также ситуация улучшилась по направления «Образование» и «Культура».

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что перед региональной командой в текущем году стоят не менее масштабные задачи. Во многом это связано с увеличением финансирования национальных проектов.

«Надеюсь, что за новогодние праздники вы восстановили свои силы и готовы продолжить работу в высоком темпе», – обратился к участникам совещания глава региона.

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