В Пскове от коронавируса уже привились 40 подростков

40 псковских подростков уже привились от коронавирусной инфекции. После прививки у них не проявились никакие побочные эффекты, сообщила главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 февраля.

«Всё как при обычной вакцинации бывает: что-то вроде недолгого гриппоподобного синдрома. Может быть, боль в месте инъекции. Но пока и таких реакций не было», – отметила специалист.

Главврач детской поликлиники также напомнила, что для прохождение вакцинации от коронавируса детей до 15 лет родителям необходимо заполнить специальное заявление. Написать его можно и без посещения поликлиники – через электронную почту.

«Там надо обязательно указать свои данные и телефон. Дальше мы созваниваемся с родителями и приглашаем к себе. Сейчас вакцины немного, и мы прививаем подростков в поликлинике», – подчеркнула Эльвира Мелех.

Также псковский врач рассказала о том, какие симптомы омикрона проявляются у детей.