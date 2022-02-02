Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

В Пскове от коронавируса уже привились 40 подростков

2 февраля 2022 года, 16:53

40 псковских подростков уже привились от коронавирусной инфекции. После прививки у них не проявились никакие побочные эффекты, сообщила главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 февраля.

«Всё как при обычной вакцинации бывает: что-то вроде недолгого гриппоподобного синдрома. Может быть, боль в месте инъекции. Но пока и таких реакций не было», – отметила специалист.

Главврач детской поликлиники также напомнила, что для прохождение вакцинации от коронавируса детей до 15 лет родителям необходимо заполнить специальное заявление. Написать его можно и без посещения поликлиники – через электронную почту.

«Там надо обязательно указать свои данные и телефон. Дальше мы созваниваемся с родителями и приглашаем к себе. Сейчас вакцины немного, и мы прививаем подростков в поликлинике», – подчеркнула Эльвира Мелех.

Также псковский врач рассказала о том, какие симптомы омикрона проявляются у детей.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более чем на 45% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю
С 3 февраля школы Великих Лук и Великолукского района переводятся на дистанционное обучение
Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области 3 февраля
АО СК «РСХБ–Страхование» вошло в перечень страховщиков с правом страхования урожая на случай ЧС
РСХБ заглянул в холодильники россиян – 75% сыра отечественного производства
12-е место в России заняла Псковская область по реализации нацпроектов
Псковский врач рассказала о симптомах омикрона у детей
На дистанционное обучение переведен колледж ПсковГУ
До 60% выросла доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
17:56 02.02.2022

"Сейчас вакцины немного"-сетует главврач Мелех.Своих детей и внуков прививайте,около тясячи уколов завезли, предостаточно для экспериментов над детьми. Профессор В.Зверев ,не считает это вакциной-"Я не считаю,что разработали,что значит развели в пять раз,это детская вакцина? Мы,например,коревую вакцину,мы её делали и детям до года,и делаем пожилым людям одну и ту же вакцину,из той же самой упаковки,с той же самой дозировкой,потому что она так рассчитана...Проверить,вот вопрос?..(продолжение)..

Бабулечка
18:05 02.02.2022

..."Насколько тщательно мы можем её проверить на клетках,на животных,,а потом только на людях 1 фаза, 2 фаза,3фаза. Вот эта тенденция к сокращению сроков проверок ,она мне тоже не нравится,потому что с вакциной мы не имеем права рисковать,мы должны быть уверены,что мы точно не нанесём никакого вреда пациенту,потому что мы её вводим здоровым людям.."Pravda.ru,МОСКВА, <br/> -,академик РАН,профессор В.Зверев, 35 лет занимался вакцинопрофилактикой,изготовлением вакцин, имеет 9 внуков.

Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время
Награда найдет героя

Общество
1 февраля 10:21

Награда найдет героя

Поисковики добавили новые штрихи к истории героически погибшего под Идрицей советского летчика
Внутренний мир

Общество / Здоровье
31 января 12:36

Внутренний мир