Псковский врач рассказала о симптомах омикрона у детей

По её словам, в регионе уже на протяжении двух недель фиксируется рост числа заболевших коронавирусом и ОРВИ. Эльвира Мелех отметила, что клинические симптомы омикрона у детей схожи с обычной респираторной инфекцией. В частности, юных заболевших лихорадит, у них возникает ломота в суставах, головная боль, рвота, тошнота, сыпь, диарея. Она подчеркнула, что это очень заразное заболевание.

Эльвира Мелех уточнила, что на данный момент примерно половина контактных также заражаются вирусом. При этом ранее они почти не заболевали. У маленьких детей при омикроне может повыситься температура, а также наблюдается стремительное развитие болезни.

«Нужно соблюдать все рекомендации доктора», – отметила главный врач Псковской городской детской поликлиники.