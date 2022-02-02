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Общество

Реконструкция пунктов пропуска Шумилкино и Куничиной Гора запланирована на 2022-2024 год

2 февраля 2022 года, 13:59

Реконструкцию пунктов пропуска МАПП Шумилкино и Куничина Гора в Печорском районе запланировали на 2022-2024 год, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ивановича Ерошина.

Спикер заявил, что реконструкцию запланировали в Минтрансе. Пункты пропуска планируется сделать более современными, их пропускная способность должна увеличиться.

«В 2021 году на Куничиной горе был проведён эксперимент по разделению процессов фактического сканирования объектов контроля и анализа полученных рентгеноскопических изображений с использованием мобильного инспекционного комплекса российского производства», – поделился Игорь Ерошин и добавил, что это стало началом к появлению интеллектуального пункта пропуска, являющегося одной из целей Стратегии развития таможенной службы до 2030 года.

Более 1 тыс. 100 объектов рассмотрели в рамках эксперимента, из них 37 получили статус «Объект под подозрением», также возбудили семь дел об АП, в 25 случаях выявили нарушения, которые не образуют состава административного правонарушения.

Эксперимент показал, что фактическое время осмотра с применением ИДК сократилось вдвое. Также положительном моментом является отсутствие возможности контакта сотрудника таможни с подконтрольным лицом.

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