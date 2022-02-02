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Общество

На границе Псковской области с февраля прогнозируются очереди

2 февраля 2022 года, 13:32

В феврале ожидается увеличение автомобильного потока на границе Псковской области, а значит и возникновения очередей, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ивановича Ерошина.

На границе Псковской области с февраля прогнозируются очереди

По словам спикера, будут везти срезы цветов и химическую продукцию для сельского хозяйства.

«Поэтому до 8-10 марта, начиная с 5 февраля, ожидаются пиковые нагрузки на всех пунктах пропуска, особенно в Себежском районе. Мы уже сейчас принимаем ряд мер по усилению», – сообщил Игорь Ерошин.

Он также рассказал, что обычно очереди на автомобильных пунктах пропуска возникают не спонтанно.

Скопления грузовых автомобилей на границе связано с днем недели. Так, к концу недели многие желают выехать с территории РФ. А к концу года закрываются контракты, в связи с чем участникам внешнеэкономической деятельности необходимо завершить контрактные обязательства.

Игорь Ерошин заметил, что поток автомобилей при реконструкции МАПП Бурачки рассредоточился и на остальные пункты пропуска области.

Таможенный пост на российско-эстонской границе МАПП Куничина Гора никогда не оформлял на выезд такого количества грузовиков, как во втором полугодии 2021 года. «Количество транспортных средств, оформляемых таможенным постом МАПП Куничина Гора на выезд, доходило до 160 грузовых автомобилей, при общей проектной пропускной способности (на въезд и на выезд) - 150 грузовых транспортных средств», – поделился Игорь Ерошин.

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