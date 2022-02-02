Борис Елкин раскритиковал управляющие организации за неубранный снег в Пскове

По его мнению, подрядные организации «более менее» справляются с уборкой городских улиц, а вот управляющие организации не дорабатывают.

«В некоторых дворах не проехать, не пройти… Уговаривать и взывать к совести больше не буду», – заявил Борис Елкин и добавил, что поручил Контрольному управлению обследовать все городские дворы. Сначала, по словам главы администрации Пскова, отработают дворы, на которые поступает больше всего жалоб, а после остальные.

Борис Елкин сообщил, что работники уже осмотрели дворы в Крестах, на улицах Мирной, Труда, Шестака, Зобова, Олега Кошевого.

«Результат «впечатляет»… Такое ощущение, что территории не убирались с начала зимы!», – осудил работу управляющих компаний глава городской администрации.

По его словам, многие управляющие компании уже получили предупреждения по поводу ненадлежащей уборки. После получения второй протокола организации получат штраф до 50 тыс. рублей, третьего – до 100 тыс. рублей.

Борис Елкин напомнил жителям Пскова, если управляющая организация игнорирует просьбы и заявки – следует направить жалобы в Контрольное управление администрации города по электронной почте kontrolpskov@pskovadmin.ru (можно с фото) или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области – info@rkn.pskov.ru