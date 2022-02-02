Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра

2 февраля 2022 года, 08:36

Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра. Об этом сообщила глава города Елена Полонская на своей странице «ВКонтакте».

«Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее!» – заявила Елена Полонская и добавила, что это повысит посещаемость города – туристический поток и продолжительность пребывания гостей в Пскове увеличится.

По словам главы города, для реализации данной цели Пскову нужно принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Подача заявки на федеральный конкурс планируется в этом году.

Город, чей проект окажется лучшим, получит 250 млн рублей, которые необходимо реализовать в течение 2023 года. 

Проект включает размещение уличных арт-объектов, систему уличной навигации для туристов обустройство фотозоны и смотровых площадок, общественные санузлы. Также запланировано формирование комфортной рекреационной среды для инвалидов. 

Елена Полонская сообщила, в Думе прошли городские общественные слушания, на которых обсудили границы исторического центра и культурно-массовые мероприятия, которые будут там проводиться. 

«Выслушали предложения и замечания от псковичей. Их мы обязательно учтем при реализации проекта. Нам важно сделать наш Псков одним из лучших!» – подытожила глава города.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Морозный снежный день ожидается в Пскове 2 февраля
Шесть школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
До 11 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 2 февраля
Свыше 30 единиц техники круглосуточно убирают улицы Пскова от снега
Инициативу Андрея Турчака по неуменьшению нештрафуемого порога скорости поддержал псковский активист
Геральдический совет при президенте РФ утвердил символы трёх районов Псковской области
Несколько очагов коронавируса в Псковской области сняли с контроля Роспотребнадзора
На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки
Почти 40 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Награда найдет героя

Общество
1 февраля 10:21

Награда найдет героя

Поисковики добавили новые штрихи к истории героически погибшего под Идрицей советского летчика
Внутренний мир

Общество / Здоровье
31 января 12:36

Внутренний мир
«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке