Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра. Об этом сообщила глава города Елена Полонская на своей странице «ВКонтакте».

«Исторический центр Пскова должен стать привлекательнее и комфортнее!» – заявила Елена Полонская и добавила, что это повысит посещаемость города – туристический поток и продолжительность пребывания гостей в Пскове увеличится.

По словам главы города, для реализации данной цели Пскову нужно принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Подача заявки на федеральный конкурс планируется в этом году.

Город, чей проект окажется лучшим, получит 250 млн рублей, которые необходимо реализовать в течение 2023 года.

Проект включает размещение уличных арт-объектов, систему уличной навигации для туристов обустройство фотозоны и смотровых площадок, общественные санузлы. Также запланировано формирование комфортной рекреационной среды для инвалидов.

Елена Полонская сообщила, в Думе прошли городские общественные слушания, на которых обсудили границы исторического центра и культурно-массовые мероприятия, которые будут там проводиться.

«Выслушали предложения и замечания от псковичей. Их мы обязательно учтем при реализации проекта. Нам важно сделать наш Псков одним из лучших!» – подытожила глава города.