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Общество

Свыше 30 единиц техники круглосуточно убирают улицы Пскова от снега

1 февраля 2022 года, 17:38

Более 30 единиц техники в круглосуточном режиме убирают улицы города Пскова от снежных масс. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Свыше 30 единиц техники круглосуточно убирают улицы Пскова от снега

Фото Андрея Степанова

В круглосуточном режиме дорожные службы Пскова проводят очистку дорог, тротуаров и остановок от снега и осуществляют его вывоз на полигон. Для этих целей задействованы восемь комбинированных дорожных машин, по четыре минитрактора, трактора и бобката, а также по два экскаватора, погрузчика и фронтальных погрузчика.

Кроме того, улицы города от снега ежедневно убирают шесть бригад дорожных служб по три-четыре человека в каждой. Для вывоза снежных масс из Пскова на полигон в ночное время дополнительно задействованы шесть самосвалов, два-три тонара, по одному автогрейдеру и снегопогрузчику.

«Уважаемые владельцы транспортных средств, припаркованных вдоль дороги на длительный срок, просим вас убрать автомобили, оказав тем самым содействие в своевременной уборке территории от снега. Давайте будем взаимно вежливы и сознательны!» – обратились к псковичам в профильном комитете.

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