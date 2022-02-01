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Общество

Инициативу Андрея Турчака по неуменьшению нештрафуемого порога скорости поддержал псковский активист

1 февраля 2022 года, 16:46

Инициативу секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака по неуменьшению нештрафуемого порока превышения скорости с 20 до 10 км/ч поддержал активист Псковского городского движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Инициативу Андрея Турчака по неуменьшению нештрафуемого порога скорости поддержал псковский активист

Фото: ПАИ

По его словам, порядка 16 тысяч россиян ежегодно гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий. Одной из главных причин этому, как отметил Николай Мельков, является превышение скорости.

«Если взять любую карточку с ДТП, там будет одно из составляющих именно скорость – чем она выше, тем выше тяжесть последствий. При 60 километрах в секунду тяжесть последствий и летальный исход вырастает до 100%», – сообщил псковский активист.

Также Николай Мельков уточнил, что уменьшение количества аварий на дорогах происходит из-за того, что автомобили становятся более безопасными.

«Если ГИБДД утвердит [уменьшение нештрафуемого порога скорости – ПП], то это вызовет негодование. Андрей Турчак об этом как раз и пытался сказать. В плане безопасности – рано или поздно мы это сделаем. Может будет не 20, а как в Европе, 5 километров в час», – подчеркнул активист псковского движения «Убитые дороги».

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