Геральдический совет при президенте РФ утвердил символы трёх районов Псковской области

Федеральный Геральдический совет при президенте Российской Федерации утвердил символы трёх районов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Обновленные символы были внесены в государственный реестр.

Герб Себежского района, на котором используются традиционные для муниципалитета символы, был внесен под записью 13721 с описанием: «В лазоревом поле всадник в серебряных латах и шлеме с перьями, с кривым серебряным мечом в воздетой правой руке, с червленым окаймленным серебром щитом (с золотым восьмиконечным православным крестом) на плече, скачущий на серебряном коне, с червлеными попоной и упряжью, над стоящей на зеленой земле золотой деревянной крепостью о двух башнях с шатровыми кровлями, увенчанными флюгером-флажком каждая, с черными бойницами, со сквозным проездом в стене между башнями (без порога)».

Флаг Себежского района в государственный реестр внесли под записью 13722. Согласно описанию, он представляет собой голубое прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, которое воспроизводит композицию герба муниципалитета. Фигуры на нём выполнены в желтом, зеленом, красном, белом и черном цветах.

Также Геральдический совет при президенте РФ закрепил в государственном реестре обновленный герб Новоржевского района. Его описание гласит: «В пересеченном лазоревом и зеленом поле три серебряных бунта пеньки один подле другого». Флаг муниципалитета представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 2:3. Он состоит из двух равновеликих горизонтальных полос голубого и зеленого цветов, и несет «изображение расположенных в ряд трех бунтов пеньки белого цвета».

Кроме того, в государственный реестр федеральным Геральдическим советом был внесен флаг Куньинского района, представляющий собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Согласно описанию, он состоит из двух горизонтальных полос в соотношении 7:3. В центре верхней полосы зеленого цвета изображена стоящая обернувшаяся куница жёлтого цвета. На нижней голубой изображен лук желтого цвета, который обращен примыкающей к верхнему краю полосы тетивой вверх и вписан в правый и левый край полотнища.

Макеты символов трёх районов Псковской области ранее были учреждены в ходе заседаний регионального Геральдического совета, председателем которого является губернатор региона Михаил Ведерников.