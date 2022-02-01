Умные остановки появятся на площади Ленина в Пскове

В Пскове на площади Ленина планируется установить умную остановку. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

На Запсковье также планируется установить умную остановку, добавил он. По словам Бориса Елкина, такие проекты реализуются в других городах.

«Набор функций может быть разным. Например: Скамейка с подогревом, вызовы спецслужб, табло, которое показывает время приезда автобус», – поделился глава администрации региона.

Борис Елкин также отметил, что до конца апреля ларьки с площади Ленина должны съехать. Им предложили места на Рижском проспекте.