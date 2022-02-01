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Общество

Умные остановки появятся на площади Ленина в Пскове

1 февраля 2022 года, 12:41

В Пскове на площади Ленина планируется установить умную остановку. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

На Запсковье также планируется установить умную остановку, добавил он. По словам Бориса Елкина, такие проекты реализуются в других городах.

«Набор функций может быть разным. Например: Скамейка с подогревом, вызовы спецслужб, табло, которое показывает время приезда автобус», – поделился глава администрации региона.

Борис Елкин также отметил, что до конца апреля ларьки с площади Ленина должны съехать. Им предложили места на Рижском проспекте.

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