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Общество

Из-за перепадов температур Ольгинский мост в Пскове ремонтируют почти каждую ночь

1 февраля 2022 года, 11:42

Ольгинский мост в Пскове ремонтируют почти каждую ночь из-за перепадов температур, переходящих через ноль. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

По словам главы городской администрации, каждый при каждом переходе через ноль появляются новые ямы.

«Фактически каждый день его ремонтируют, но при переходе через ноль всё выбивается. Ремонтируют ночами, а днём появляются новые ямы, поэтому людям каждется, что ничего не делается», – пояснил Борис Елкин и добавил, что покрытие сильно изношено.

Он также сообщил, что весной пройдет полноценный ямочный ремонт, но, по мнению главы администрации Пскова, надолго это не спасёт.

Долговечный ремонт, по словам Бориса Елкина, уже обсудили с УГХ. Выяснилось, что для этого требуется дорогой материал, который производится в Псковской области.

«По весне постараемся картами сделать ямочный ремонт, а ближе к концу года, когда приедут материалы для ремонт Троицкого моста, то сделаем оставшимися материалами ямочный ремонт», рассказал глава администрации региона и также отметил, что материалы на Троицком мосту будут использованы очень хорошие.

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