Центр культурного развития откроют в Пскове

Центр культурного развития откроют на Запсковье на улице Юности, рассказала председатель ведомства Ольга Тимофеева на рабочей встрече в режиме видеоконференции с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 31 января.

По ее мнению, данное решение является очень актуальным, поскольку поблизости вообще нет учреждений культуры.

Вскоре объявят конкурс по выбору подрядчика на строительство Центра культурного развития. Как сообщила Ольга Тимофеева, проект здания уже подготовили, а также сделали его привязку к местности и получили положительное заключение государственной экспертизы.

В новом Центре расположится зрительный зал почти на 200 мест, помещения для кружковой работы, танцевальный и гимнастический залы, пространства для проведения конференций и методических семинаров для специалистов сельских домов культуры и социо-культурных центров.

Объект должны построить за два года. Деньги на его возведение выделят из нацпроекта «Культура», а также из областного бюджета.

Михаил Ведерников подчеркнул значимость будущего Центра культурного развития. По его мнению, ход конкурсных процедур и реализации проекта должны быть под особым контролем. «Очень важно, чтобы на объект вышел добросовестный подрядчик», – заметил он.

Ольга Тимофеева также сообщила Михаилу Ведерникову, что в этом году по национальному проекту «Культура» завершится реконструкция ДК в Смуравьево Гдовского района, в деревне Лющик Бежаницкого района и Переслегино Великолукского района. Торошинский ДК поставят на капитальный ремонт.

Дновскую библиотеку также модернизируют благодаря нацпроекту. Михаил Ведерников поручил предусмотреть средства в областном бюджете на этот год на капитальный ремонт здания, а федеральные ассигнования пойдут на создание модельной библиотеки.

Также модельные библиотеки в течение года появятся в Дедовичах, Палкино и Печорах. Заключительную поставку автоклубов запланировали для семи районов.

Работа по обновлению фондов библиотек также продолжится. Так, в прошлом году при поддержке федерального центра и дарителей область получила порядка 40 тыс. экземпляров новых книг.

Губернатор сообщил, что по итогам прошлого года показатели национального проекта «Культура» в Псковской области выполнили на 100%, задача этого года — сохранить и приумножить набранную динамику и качество работы.