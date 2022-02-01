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Экономика / Промышленность

Не имеющее аналогов в России производство паллетных блоков запустят в Псковской области

1 февраля 2022 года, 10:09

 В Псковской области будет открыт завод по производству паллетных блоков , не имеющий аналогов в России. Этот проект реализует компания ООО «ОСКО-Инвест» (входит в группу компаний OSKO) в деревне Знаменка Псковского района. Как сообщает пресс-служба Сбера, банк профинансирует строительство завода на 2,8 млрд рублей.

Не имеющее аналогов в России производство паллетных блоков запустят в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

При этом отмечается, что приказом Министерства промышленности и торговли РФ псковский завод включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов, поэтому сделка структурирована с учетом государственной поддержки. В частности, процентная ставка по кредиту будет субсидироваться по корпоративной программе повышения конкурентоспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторга.

В Псковской области компания «ОСКО-Инвест» реализует два инвестиционных проекта. Как сообщается на сайте компании, первым этапом было открытие производства заготовок для поддонов в деревне Спасовщина Псковского района. Там было создано 150 рабочих мест. Объём инвестиций составил около 1,5 млрд рублей.

Второй этап — это создание  завода по изготовлению прессованных паллетных шашек (паллетных блоков) в деревне Знаменка. Запустить производство планируется весной текущего года. Сырьём станут отходы с лесопильного завода.

В результате будет налажена полная переработка сырья в готовый продукт – паллетные доски и прессованные шашки для поддонов. Общий объём инвестиций с учётом банковских средств составляет 4,8 млрд рублей. 

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