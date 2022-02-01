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Общество

Удача для фотографа: Пскович запечатлел длиннохвостую неясыть

1 февраля 2022 года, 08:35

Паблик «Совы и дневные хищные птицы / Северо-Запад России» опубликовал фотографию псковича Юрия Яковлева, на которой запечатлена длиннохвостая неясыть. 

Удача для фотографа: Пскович запечатлел длиннохвостую неясыть
Длиннохвостая неясыть
Фото Юрия Яковлева.

Эта птица ведёт ночной образ жизни и почти не встречается в парковых зонах, поэтому сделать её фотографию является большой удачей.

Длиннохвостая неясыть встречается только в лесу. 

Она является одной из самых крупных птиц в семействе. Размер её крыла составляет примерно 35-40 см.

Данный вид впервые описали на Урале, поэтому второе название длиннохвостой неясыти – уральская.

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