Удача для фотографа: Пскович запечатлел длиннохвостую неясыть

Паблик «Совы и дневные хищные птицы / Северо-Запад России» опубликовал фотографию псковича Юрия Яковлева, на которой запечатлена длиннохвостая неясыть.

Эта птица ведёт ночной образ жизни и почти не встречается в парковых зонах, поэтому сделать её фотографию является большой удачей.

Длиннохвостая неясыть встречается только в лесу.

Она является одной из самых крупных птиц в семействе. Размер её крыла составляет примерно 35-40 см.

Данный вид впервые описали на Урале, поэтому второе название длиннохвостой неясыти – уральская.