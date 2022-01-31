Порядка 30 сантиметров снега выпало в Псковской области в выходные

За прошедшие выходные, с 29 по 30 января, в Псковской области выпало порядка 30 сантиметров осадков. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По ее словам, по Псковской области в среднем выпало от 22 до 30 сантиметров снега. При этом интенсивные осадки в большей степени наблюдались на севере и востоке региона. В частности, высота снега на метеоплощадке в Стругах Красных достигла отметки в 50 сантиметров.

В Пскове в ночь на 30 января выпало 7 миллиметров осадков. «Нужно учитывать, что была метель, поэтому данные не совсем точно отражают суть», – отметила Тала Нещадимова.

На данный момент высота снега на метеоплощадке в Пскове составляет 28 сантиметров, превышая норму на 20%. В целом по Псковской области превышение месячной нормы осадков составило от 20 до 80%.

Тала Нещадимова также сообщила, что в первых днях февраля в Псковской области похолодает до -16 градусов.