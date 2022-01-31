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Общество

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона за минувшую неделю

31 января 2022 года, 13:21

Псковское агентство информации по итогам прошедшей недели, с 24 по 30 января, цитировали больше других региональных СМИ – всего 362 раза. По данным сервиса «Медиалогия», второе место недельного рейтинга получила ПЛН с показателем 265 цитат.

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона за минувшую неделю

66 раз в своих сообщениях СМИ ссылались «Эхо Москвы Псков», 17 раз - на «МК Псков» и 13 раз - на портал luki.ru.

В десятку самыми цитируемых СМИ также вошли «АиФ-Псков» и «КП-Псков», которые работают в одном холдинге с Псковским агентством информации и «Псковской правдой». 

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