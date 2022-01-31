Марина Гаращенко: Симптомы ОРВИ являются поводом сделать ПЦР-тест

При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо проводить ПЦР-диагностику. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online».
При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо проводить ПЦР-диагностику. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online».
Она также добавила, что врачи или фельдшеры, приезжающие на дом, могут сделать экспресс-тест на месте. Если результат будет положительным, потребуется исследование ПЦР-методом. Работники скорой помощи в Псковской области получили экспресс-тесты для работы. Марина Гаращенко поделилась, что их также можно купить в аптеках самостоятельно.
Спикер также сообщила, что бессимптомные носители коронавируса являются источником заболевания.
«Течение заболевания непредсказуемо и у всех проходит по-разному. Сначала всё хорошо, но потом на 4-6 день могут появиться рвота, кишечный стул и температура», – дополнила она.
Подробнее о том, что нужно делать при первых признаках заболевания, читайте здесь >>>
40 млрд рублей затрачено в стране на эти разные тесты, так сообщили на конференции "Юристы за правду", в Москве 29 января 2022 г. Кто-то очень хорошо разбогател на ложноположительных тестах,а кто то помогает этому действу. Китайцы научились делать с плюсом и минусом, в Италии люди покупают в магазинчиках тесты кому какой требуется. Какой удивительный лохотрон продолжается третий год! Затейники пока все те же .
Из выступления Д.М.Н., профессора Дениса Иванова на Всероссийской конференции с международным участием "Юристы за правду" 29 января 2022г. г.Москва : "...Что мы с вами получили, следуя указаниям ВОЗ. Мы получили рост смертности в России, нарушения оказания всех видов помощи, врачей стали бояться, появилось крайнее недоверие к системе здравоохранения, появилась кагорта фаш..тов в белых халатах, не побоюсь этого сказать , и резкий рост социальной напряжённости в обществе..."