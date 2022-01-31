Марина Гаращенко: Симптомы ОРВИ являются поводом сделать ПЦР-тест

При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо проводить ПЦР-диагностику. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online».

Она также добавила, что врачи или фельдшеры, приезжающие на дом, могут сделать экспресс-тест на месте. Если результат будет положительным, потребуется исследование ПЦР-методом. Работники скорой помощи в Псковской области получили экспресс-тесты для работы. Марина Гаращенко поделилась, что их также можно купить в аптеках самостоятельно.

Спикер также сообщила, что бессимптомные носители коронавируса являются источником заболевания.

«Течение заболевания непредсказуемо и у всех проходит по-разному. Сначала всё хорошо, но потом на 4-6 день могут появиться рвота, кишечный стул и температура», – дополнила она.

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