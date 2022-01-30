За прошлый год Великие Луки получили на реализацию региональных проектов 697,7 млн рублей

За 2021 год Великие Луки получили на реализацию региональных проектов 697,7 млн рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

За это время приобрели 56 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Новым владельцам отдали уже у 12 из них.

«Ещё 44 семьи получат квартиры в феврале, когда будет сдан многоквартирный дом – жаль, что муниципалитет не включился в работу, чтобы сдать МКД вовремя», – сообщил Михаил Ведерников.

В регионе также появилась модельная библиотека на базе детской им.А.Гайдара. Рабочие сделали пространство в виде библиотечного городка с интерактивными площадками.

Кроме того, в Центр эстетического воспитания закупили музыкальные инструменты, кресла для зала и оборудование. Учреждение отметило 30-летний юбилей своей работы в прошлом году. В настоящий момент там обучается более 300 детей.

В Центре технического творчества, спортивных школах «Олимпия» и «Атлетика» и Доме детского творчества появились места для дополнительного образования. Для этого закупили музыкальные телескоп, конструкторы по робототехнике, велосипеды, инструменты, лыжный спортинвентарь.

На базе школы №13 сделали центр цифрового образования для детей «IT-куб», где юные великолучане изучают языки программирования, разработку мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. Также в этом же здании действует «Кванториум», который был открыт годом ранее. В будущем планируется разработать совместные программы для образовательных центров.

Кроме того, пять общественных территорий, в том числе детские площадки, привели в порядок. На средства экономии территории озеленили.

В прошлом году на стадионе «Экспресс» обновили искусственное покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек, а также поставили 83 единицы оборудования для хоккея и создали спортплощадку ГТО.

«К сожалению, Администрация не справилась со строительством ФОКОТ. Как я говорил ранее, спортивный объект будет установлен в Псковском районе», – подчеркнул глава области.