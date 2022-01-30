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Общество

Более 25 млн рублей получит Псковская область на поддержку поликлиник

30 января 2022 года, 14:40

Псковской области выделят более 25,8 млн рублей из федерального бюджета на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 25 млн рублей получит Псковская область на поддержку поликлиник

Фото: Андрей Степанов

Такое решение приняли в связи с распространением штамма омикрон, чтобы сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусу.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего на поликлиники регионов выделили порядка 7,3 млрд рублей из федерального бюджета.

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