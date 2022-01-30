Более 25 млн рублей получит Псковская область на поддержку поликлиник

Псковской области выделят более 25,8 млн рублей из федерального бюджета на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Такое решение приняли в связи с распространением штамма омикрон, чтобы сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусу.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего на поликлиники регионов выделили порядка 7,3 млрд рублей из федерального бюджета.