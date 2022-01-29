В Невельском районе зафиксировали новый очаг коронавируса

Еще один очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Невельском районе Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



Новый очаг вспыхнул на территории санатория «Голубые озёра» в посёлке Опухлики Невельского района. Таким образом, на контроле управления Роспотребнадзора Псковской области находятся пять активных очагов: на предприятии «Великолукский мясокомбинат» в Великих Луках, в Чихачёвском доме-интернате в Бежаницком районе, в Бельско-Устьенском доме-интернате в Порховском районе, в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов и на территории санатория «Голубые озёра» в Невельском районе.

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