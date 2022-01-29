Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Невельском районе зафиксировали новый очаг коронавируса

29 января 2022 года, 09:48

Еще один очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Невельском районе Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Невельском районе зафиксировали новый очаг коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Новый очаг вспыхнул на территории санатория «Голубые озёра» в посёлке Опухлики Невельского района.

Таким образом, на контроле управления Роспотребнадзора Псковской области находятся пять активных очагов: на предприятии «Великолукский мясокомбинат» в Великих Луках, в Чихачёвском доме-интернате в Бежаницком районе, в Бельско-Устьенском доме-интернате в Порховском районе, в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов и на территории санатория «Голубые озёра» в Невельском районе.

Читайте также
В Псковской области зафиксировали три очага коронавируса

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 75 тыс. 174, из них 237 – за прошедшие сутки. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 70 тыс. 293 человека, в том числе 145 – за минувший день. Умерли от коронавируса 1 тыс. 414 псковичей.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очередную волну фейков обсуждают ведущие «Псковского телеграма»
Определены маршруты автобусов на время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове
Почти на 400 тысяч рублей обокрали двух пенсионерок в Псковском и Пустошкинском районе
Губернатор призвал жителей Псковской области не посещать без необходимости общественные места
Александр Нестерук: Каждый четвёртый случай — омикрон.
30% сотрудников из офисов предлагается перевести на удаленку в Псковской области
В Пскове и Великих Луках предлагается временно прекратить оказание плановой амбулаторной медпомощи
В закрытый режим с 1 февраля перейдут стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области
Губернатор: Вводить дистанционное обучение во всех школах преждевременно

Комментарии

Авторизация
No comments
«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке
Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Общество / Здоровье
27 января 17:37

Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Медики дали рекомендации псковичам
Опять двойки

Общество / Семья
25 января 16:00

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?