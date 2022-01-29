В Невельском районе зафиксировали новый очаг коронавируса

Еще один очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Невельском районе Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Еще один очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Невельском районе Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Новый очаг вспыхнул на территории санатория «Голубые озёра» в посёлке Опухлики Невельского района.
Таким образом, на контроле управления Роспотребнадзора Псковской области находятся пять активных очагов: на предприятии «Великолукский мясокомбинат» в Великих Луках, в Чихачёвском доме-интернате в Бежаницком районе, в Бельско-Устьенском доме-интернате в Порховском районе, в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов и на территории санатория «Голубые озёра» в Невельском районе.
Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 75 тыс. 174, из них 237 – за прошедшие сутки. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 70 тыс. 293 человека, в том числе 145 – за минувший день. Умерли от коронавируса 1 тыс. 414 псковичей.