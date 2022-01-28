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Общество

Псковичи выбрали макеты дизайнерских крышек люков

28 января 2022 года, 11:46

Макеты дизайнерских крышек люков, которые разместят в исторической части города, выбрали псковичи. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин. 

Он представил три образца, за которые проголосовали большинство человек.

Псковичи выбрали макеты дизайнерских крышек люков

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
Псковичи выбрали макеты дизайнерских крышек люков

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина
Псковичи выбрали макеты дизайнерских крышек люков

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Первый среди макетов – «Снеток». Он повторяет узор в виде царской рыбы, которой раньше торговали на Рыбных рядах, и которая некогда являлась символом развития данной отрасли в Пскове.

Также псковичи выбрали макет дизайнерского люка «А псковские люки самые красивые». По словам Бориса Елкина, данная надпись отсылает к текстовым росписям храмов Пскова, а также сочетает в себе современное содержание и древнерусский стиль.

Макет «Лютый зверь» стал третьим образцом, наиболее понравившимся псковичам. На крышке люка изображен один из вариантов Псковской деньги, которую чеканили с 1425 по 1510 годы.

«Все предложенные для голосования варианты одобрили эксперты, в том числе научные сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника! Спасибо студии дизайна Михаила Гнедина за интересную работу!» – отметил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что первая партия дизайнерских люков, которые разместят в исторической части Пскова, будет выпущена в ближайшее время.

Глава городской администрации отметил, что в голосовании по выбору макетов дизайнерских люков приняли участие порядка одной тысячи псковичей. «Отличная обратная связь! Спасибо!» – прокомментировал Борис Елкин.

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