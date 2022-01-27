Фото Себежа можно увидеть в Московском метрополитене

Экспозиция открылась в январе в Московском метрополитене. Станцию «Выставочная» украсили 42 работы финалистов творческого фотоконкурса «За это я люблю Россию». На снимках запечатлены жители, национальные промыслы, фестивали, спортивные мероприятия, города, достопримечательности и пейзажи.

Всероссийский проект «За это я люблю Россию» появился по инициативе Смоленского государственного университета в 2015 году как фото- и видеоконкурс, направленный на развитие внутреннего туризма.

В этом году жюри творческого конкурса пришлось нелегко. Более 8 тысяч участников поделились своими любимыми местами, яркими репортажами с мероприятий, необычным взглядом на привычные локации. Победителей определили в девяти номинациях. Работа себежанина «Замковая гора» была отмечена жюри конкурса в номинации «Городской пейзаж».

Автор работы - Владимир Бумаков - известен в Псковской области не только как командир поискового отряда «Забытый батальон» и автор книги о Себежском укрепрайоне, но и как талантливый фотограф, выставки которого проходили в Себеже и Пскове. В том числе он автор -невероятно красивых фотографий Себежа с высоты птичьего полета.

«Я использую квадрокоптер с камерой. Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съемка с небольшой высоты дает совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография», - рассказал о процессе фотосъемки Владимир Бумаков.

Организатором ежегодного творческого конкурса «За это я люблю Россию» выступил Студенческий координационный совет Профсоюза при поддержке Росмолодёжи.

Выставка будет работать до 31 января.