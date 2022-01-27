Массовых масленичных гуляний в Пскове не будет

В Пскове не будет массовых масленичных гуляний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данный вопрос губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с главой администрации Пскова Борисом Елкиным 26 января.

Масленичная неделя, которая в этом году будет с 28 февраля по 6 марта, пройдет без крупных массовых гуляний в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако на нескольких площадках в центральных парках города планируется возвести небольшие тематические творческие локации, что также даст возможность максимально разделить потоки горожан.