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Общество

Массовых масленичных гуляний в Пскове не будет

27 января 2022 года, 11:34

В Пскове не будет массовых масленичных гуляний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Массовых масленичных гуляний в Пскове не будет

Фото: Андрей Степанов

Данный вопрос губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с главой администрации Пскова Борисом Елкиным 26 января.

Масленичная неделя, которая в этом году будет с 28 февраля по 6 марта, пройдет без крупных массовых гуляний в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако на нескольких площадках в центральных парках города планируется возвести небольшие тематические творческие локации, что также даст возможность максимально разделить потоки горожан.

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