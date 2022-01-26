При заселении в гостиницы Пскова и Псковского района у подростков с 14 лет будут требовать справку о вакцинации

При заселении подростков с 14 лет и старше в апартаменты, гостиницы, отели, пансионаты, санаторно-курортное учреждения и иные объекты размещения Пскова и Псковского района у них будут требовать сертификат о вакцинации или о перенесённом в течении последнего года коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест, который должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

В соответствии с указом также учреждениям культуры, а также иным организациям и предпринимателям, осуществляющим творческую деятельность, запрещается работать с несовершеннолетними в очном форомате.