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Общество

Порядка 100 млн рублей дополнительно получит Псковская область на оплату труда медиков

26 января 2022 года, 13:52

На оплату труда медицинских работников Псковская область дополнительно получит из федерального бюджета 97 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее распоряжение о выделении средств на зарплату среднего медперсонала и врачей подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер – один из самых значимых. И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», – отметил он.

Председатель Правительства РФ также попросил власти российских регионов контролировать своевременность выплат зарплат медицинским работникам.

На эти цели субъектам России в 2022 году в общей сложности будет выделено более 17,3 млрд рублей. Решение было принято Правительством исходя из прогноза годового прироста численности медицинских работников. Полученные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

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