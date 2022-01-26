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Общество

Каждого пятого псковича домашние дела отвлекают от поиска работы

26 января 2022 года, 11:42

Домашние дела назвал каждый пятый житель Пскова, говоря о причинах, которые отвлекают от процесса поиска работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе SuperJob. Опрос псковичей проводился с 14 по 19 января текущего года.

Каждого пятого псковича домашние дела отвлекают от поиска работы

Источник: pixabay.com

17% респондентов из Пскова подчеркнули, что отвлекаются от поиска работы из-за усталости, 15% отметили, что им мешают личные качества, в числе которых они назвали неуверенность, лень и безответственность. Еще 12% опрошенных псковичей в числе причин выделили социальные сети и интернет, а для 7% процесс поиска работы и вовсе непонятен. 

5% респондентов одним из отвлекающих факторов назвали увлечения и хобби, по 4% жителей Пскова выделили встречи с друзьями и телефонные звонки. Хорошую погоду и телевизор обвинили 3% опрошенных. Для 49% псковичей никакие факторы не отвлекают и не мешают процессу поиска работы.

Как показал опрос, из-за усталости и домашних дел от поиска работы чаще отвлекаются женщины, а из-за интернета, увлечений и личных качеств – мужчины. При этом 52% женщин в Пскове сумели организовать свой поиск работы так, чтобы ни на что не отвлекаться.

За прошедшие два года в России до 49% снизилось число людей, которым ничего не мешает в процессе поиска работы. В 2019 году данный показатель составлял 54%. За данный период также увеличилось число россиян, которые жалуются на лень, усталость, социальные сети и обилие домашних дел.

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