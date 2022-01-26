201 случай заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За прошедший день, 25 января, в Псковской области коронавирусом заразился еще 201 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В Пскове зафиксировали еще 51 подтвержденный случай заболевания (всего 24 тыс. 495), в Великих Луках – 45 (всего 11 тыс. 927), в Псковском районе – 21 (всего 6 тыс. 228), в Новосокольническом (всего 2 тыс. 90) и Печорском (всего 1 тыс. 654) районах – по 13, в Стругокрасненском районе – 12 (всего 1 тыс. 137), в Островском районе – 11 (всего 3 тыс. 272).

Девять местных жителей заразились коронавирусом в Себежском районе (всего 1 тыс. 736), семь – в Порховском районе (всего 2 тыс. 433), пять – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 196). По четыре случая заболевания выявили в Пыталовском (всего 825) и Бежаницком (всего 799) районах, по два – в Пушкиногорском (всего 889), Красногородском (всего 721) и Куньинском (всего 671) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 74 тыс. 500 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 69 тыс. 882, в том числе 117 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 398 жителей региона. На данный момент в области проведено 752 тыс. 212 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 717 – за минувшие сутки.

Также губернатор Михаил Ведерников сообщил о выявлении в Псковской области еще одного очага коронавируса.