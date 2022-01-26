В Псковской области зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом

Новый очаг заболевания коронавирусом выявили в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Очаг был зафиксирован на территории Локнянского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

На данный момент в регионе активны два очага COVID-19: в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове и в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Коронавирусом в Псковской области за время пандемии заразились 74 тыс. 500 человек, из них 201 – за минувшие сутки. Выздоровели 69 тыс. 882 жителей региона, в том числе 117 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 398 псковичей.