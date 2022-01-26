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Общество / Здоровье

В Псковской области зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом

26 января 2022 года, 09:18

Новый очаг заболевания коронавирусом выявили в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Псковской области зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

Очаг был зафиксирован на территории Локнянского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

На данный момент в регионе активны два очага COVID-19: в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове и в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Коронавирусом в Псковской области за время пандемии заразились 74 тыс. 500 человек, из них 201 – за минувшие сутки. Выздоровели 69 тыс. 882 жителей региона, в том числе 117 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 398 псковичей.

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