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Происшествия / Преступление

В Великолукском районе на таксиста напали с битой

26 января 2022 года, 10:41

Полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение на таксиста в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великолукском районе на таксиста напали с битой

Источник: pixabay.com

По имеющейся информации, двое местных жителей вечером 24 января, вызвав такси, отправились из деревни Суханово Великолукского района в магазин в Великих Луках. После возвращения они напали и избили битой 36-летнего водителя такси, похитили у него денежные средства и скрылись. О произошедшем потерпевший сообщил в МО МВД России «Великолукский».

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» задержали лиц, которые подозреваются в совершении данного разбойного нападения. Ими оказались ранее судимые безработные жители Великолукского района 1987 и 1991 годов рождения.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело в рамках ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

На данный момент в рамках расследования также устанавливается возможная причастность этих жителей Великолукского района к совершению и других противоправных деяний.

Ранее, в ночь на 22 января, 29-летний пассажир с ножом напал на таксиста в Пскове.

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