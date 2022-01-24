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Происшествия / Преступление

В Пскове пассажир с ножом напал на таксиста

24 января 2022 года, 11:57

Пассажир напал с ножом на таксиста в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове пассажир с ножом напал на таксиста

Источник: pixabay.com

По имеющейся информации, в ночь на 22 января пассажир, который следовал из Крестов на Завеличье на такси, в районе улицы Юбилейной достал нож и похитил у водителя автомобиля сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем потерпевший сообщил в полицию.

Подозреваемого в разбое по «горячим следам» задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Им оказался 29-летний не работающий житель областного центра. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого похищенное имущество, а также нож.

В отношении псковича возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На данный момент ведутся следственные мероприятия.

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