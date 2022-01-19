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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Порхове

19 января 2022 года, 11:51

Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Пскове (всего 24 тыс. 160) за минувший день, 18 января, зафиксировали 42 новых случая коронавируса, в Великие Луки (11 тыс. 723) – 24.

В Псковском (всего 6 тыс. 100) районе заболели 14 местных жителей, в Опочецком (всего 2 тыс. 429) и Порховском (всего 2 тыс. 392(+10) районах – по десять. В Великолукском (всего 1 тыс. 933) районе зафиксировали девять новых случаев. По восемь местных жителей заболели в Невельском (всего 2 тыс. 980) и Новосокольническом (всего 2 тыс. 35) районах, по четыре – в Гдовском (всего 1 тыс. 174) и Локнянском (всего 619). Три случая диагностировали в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 99) районе, в Бежаницком (всего 779) и Дедовичском (всего 1 тыс. 741) – по два, в Новоржевском (всего 872), Пыталовском (всего 809), Палкинском (всего 703) и Куньинском (всего 662) районах – по одному.

За время пандемии в Псковской области проведено 736 тыс. 436 исследований, в том числе 1 тыс. 272 за вчера. Всего подтвердилось 73 тыс. 298 случаев заражения коронавирусом, 144 из которых за минувший день. Выздоровело из них 69 тыс. 130 человек, 91 – за прошедшие сутки. Скончались 1 тыс. 361 житель региона.

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