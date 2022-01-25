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Экономика / Туризм

Псковская область вошла в пятерку регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году

25 января 2022 года, 13:30

В топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году вошла Псковская область. Об этом «Псковской правде» сообщили в ТурСтате.

Рейтинг регионов России по доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка в 2022 году был представлен порталом бронирования Санатории-России.рф.

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Среди самых недорогих, согласно рейтингу, лидируют Центральная Россия и Приволжье. Путевка по туристическому кешбэку в санатории Псковской области, в среднем, обойдется россиянам в 2 тыс. 890 рублей за сутки проживания, питания и лечения.

В топ-5 регионов Северо-Запада России по доступности весеннего отдыха также вошли Волгоградская, Новгородская, Архангельская и Мурманская области. В этих регионах суточное проживание в санаториях по кешбэку обойдется от 2,3 до 3 тыс. рублей.

Как отметили на портале Санатории-России.рф, туристы стали чаще выбирать не только южные санатории, но и региональные. Это приводит как к сокращению времени на логистику и расходов, так и к лучшей акклиматизации. Кроме того, местные санатории также получают возможность полноценно оказывать услуги и развиваться в межсезонье. В связи с чем программа туристического кешбэка оказывает большую пользу как для отдыхающих, так и для самих санаториев.

Рейтинг регионов по доступности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в 2022 году был составлен на основе анализа стоимости отдыха в российских санаториях.

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