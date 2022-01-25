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Общество

Треть прокурорских проверок в Псковской области проводится по сообщениям из СМИ и Интернета

25 января 2022 года, 13:16

Треть прокурорских проверок в Псковской области проводятся по сообщениям СМИ и информации из Интернета. Об этом сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он отметил, что прокуратура в своей работе использует все источники. «У нас часть информации носит официальный характер, вторая часть - это СМИ и интернет-пространство, мы также мониторим все СМИ и интернет-ресурсы», - сказал прокурор области. Он подчеркнул, что поводом для проверок становятся только те сообщения, которые реально содержат информацию о нарушениях.

Иван Грибов заявил, что для него лично источник информации не важен. «Я сам предпочитаю достоверную информацию, главное, чтобы она была объективна», - заключил он.

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