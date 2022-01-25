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Общество

До 3,7 млн рублей сократилась задолженность по зарплатам в Псковской области

25 января 2022 года, 12:36

В Псковской области задолженность по зарплатам сократилась до 3,7 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 января сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов, передает корреспондент «Псковской правды».

До 3,7 млн рублей сократилась задолженность по зарплатам в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Изначальная задолженность по зарплатам в регионе составляла 140 млн рублей. К началу 2021 года ее удалось сократить до 40 млн рублей. В настоящее время задолженность по зарплатам в Псковской области снизилась до 3,7 млн рублей. «Состояние законности в этой сфере улучшилось», – отметил Иван Грибов.

Прокурор Псковской области также сообщил, что за прошедший год прокуратура выявила свыше 20 тыс. нарушений, и уточнил, что надзором были охвачены все основные направления, которые перед ведомством ставила генпрокуратура.

По социальной сфере Иван Грибов в пример привел случай, когда в ходе проверки по выплатам стало известно, что в 13 районах Псковской области был завышен тариф на оказание услуг социального работника. В результате проверки 3 тыс. человек провели перерасчет.

Прокурор области подчеркнул, что пришлось внести большие коррективы в период пандемии в медицинской сфере. Основные жалобы поступали на то, что горожане не соблюдают ограничения и не прививаются.

Как отметил Иван Грибов, большое количество работ также провели и в окружающей среде. Основным вопросом была задолженность по арендаторам леса. Тогда по арендной плате было 20 млн рублей долгов. В настоящее время эта цифра сократилась до 300 тыс. рублей.

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