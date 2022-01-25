Псковским коммунальщикам поручили своевременно убирать от снега пешеходные зоны и частный сектор

Псковским коммунальным службам поручили своевременно убирать от снежных масс пешеходные зоны и частный сектор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В совещании управления городского хозяйства городской администрации по уборке коммунальными службами улично-дорожной сети приняли участие представители подрядных организаций, которые обслуживают город. В частности, муниципального учреждения «Служба благоустройства города», ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, а также ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп».

На встрече рассматривались вопросы, с которыми псковичи чаще всего обращались в управление: расчистка дорог и пешеходных переходов в частном секторе, а также уборка и посыпка тротуаров. Коммунальным службам, которые ответственны за содержание города, поручили принять меры для устранения всех замечаний и проведения своевременной обработки городской улично-дорожной сети и уборки указанных территорий.

На данный момент для уборки Пскова днем привлечены около 50 человек в «ручных бригадах» и порядка 45 единиц техники, среди которой тракторы, комбинированные дорожные машины, бобкаты, автогрейдеры, снегоуборочные машины, погрузчики и машины дорожной службы. В ночную смену особое внимание уделяется вывозу снега. Количество техники остается неизменным, больше используются самосвалы и погрузчики. Ночью также работают 15 человек.