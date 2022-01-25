Псковским коммунальщикам поручили своевременно убирать от снега пешеходные зоны и частный сектор

Псковским коммунальным службам поручили своевременно убирать от снежных масс пешеходные зоны и частный сектор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Псковским коммунальным службам поручили своевременно убирать от снежных масс пешеходные зоны и частный сектор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В совещании управления городского хозяйства городской администрации по уборке коммунальными службами улично-дорожной сети приняли участие представители подрядных организаций, которые обслуживают город. В частности, муниципального учреждения «Служба благоустройства города», ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, а также ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп».
На встрече рассматривались вопросы, с которыми псковичи чаще всего обращались в управление: расчистка дорог и пешеходных переходов в частном секторе, а также уборка и посыпка тротуаров. Коммунальным службам, которые ответственны за содержание города, поручили принять меры для устранения всех замечаний и проведения своевременной обработки городской улично-дорожной сети и уборки указанных территорий.
На данный момент для уборки Пскова днем привлечены около 50 человек в «ручных бригадах» и порядка 45 единиц техники, среди которой тракторы, комбинированные дорожные машины, бобкаты, автогрейдеры, снегоуборочные машины, погрузчики и машины дорожной службы. В ночную смену особое внимание уделяется вывозу снега. Количество техники остается неизменным, больше используются самосвалы и погрузчики. Ночью также работают 15 человек.
Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос установки дорожных знаков на городских улицах, на которых припаркованный транспорт мешает уборке снега. Знаки позволят на определенное время ограничить парковку транспорта на данных участках автомобильной дороги. В частности, подобная работа будет проводиться на улице Юности. На данный момент в проработке находится список улиц, где подобные дорожные знаки появятся в дальнейшем.