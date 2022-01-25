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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции

25 января 2022 года, 11:09

«Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции. Готовьтесь и вы – привейтесь», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 24 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 821 человек, вторым – 57. Ревакцинацию прошли 453 псковича. Общее количество привившихся первым компонентом за время вакцинации составило 277 тыс. 350. Полный курс прошли 273 тыс. 422 человека. Ревакцинировались 34 тыс. 862 жителя региона.

Поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса в настоящее время израсходована на 79,5%.

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