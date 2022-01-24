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Общество

Владимир Папорт: Временный мост через Великую в Пскове планируют перенести к Промежицам и Малой Гоголёвке

24 января 2022 года, 14:56

Временный мост через реку Великую в Пскове, который на время капремонта заменит Ольгинский мост, в дальнейшем планируется перенести в район Промежиц и Малой Гоголёвки. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.

Владимир Папорт: Временный мост через Великую в Пскове планируют перенести к Промежицам и Малой Гоголёвке

Фото: Дарья Хваткова

«Безусловно, генпланом Пскова предусмотрен новый мост. Но есть ещё определённые мысли в части временного моста, который будет построен на период ремонта Ольгинского. В далёкой перспективе планируется этот временный мост перенести со всеми использованными строительными материалами к створу района Промежицы – Малая Гололёвка», – сообщил Владимир Папорт.

На вопрос о том, нужен ли в Пскове ещё один мост, Владимир Папорт ответил, что Госавтоинспекция всегда поддерживает дополнительное строительство улично-дорожной сети, дорожных развязок и увеличение пропускной способности.

Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что после завершения капремонта конструкцию временного моста разберут и планируют использовать как путепровод над железнодорожными путями в районе улицы 128-й Стрелковой Дивизии.

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