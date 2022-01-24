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Общество

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели

24 января 2022 года, 12:41

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 17 по 23 января. По данным сервиса «Медиалогия», чаще других за прошедшие семь дней цитировали Псковское агентство информации. Всего было использовано 313 новостей, что позволило агентству возглавить список самых цитируемых за минувшую неделю с ИЦ 5,48.

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели

ПЛН с результатом 5,32 и 251 сообщением стала второй. На третьем месте –великолукский новостной портал luki.ru, за ним следует ГТРК «Псков» и замыкает пятерку «МК Псков».

В десятку самых цитируемых СМИ области вошли также работающие в одном холдинге с ПАИ газеты «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков».

Новостями региона интересовались такие СМИ как «Извстия», «Коммерсантъ», «Невские новости», News-life, «АвиаПорт» и другие. 

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