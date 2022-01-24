В Псковской области провели учебную тренировку с электронными пусками ракет по авиации условного противника

Учебную тренировку с электронными пусками ракет по авиации условного противника провели в Псковской области боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В тренировке по выполнению учебно-боевых задач по уничтожению крылатых ракет и авиации условного противника на территории региона приняли участие Ленинградское объединение ВВС и ПВО Западного военного округа.

При помощи электронных пусков зенитных управляемых ракет боевые расчеты системы С-400 «Триумф» отразили массированный ракетный авиационный удар со стороны условного противника.

Программа налетов в рамках учебной тренировки включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему высокоманевренных, сверхскоростных, баллистических целей, а также авиации, летящей на предельно малых высотах, которые представляют повышенную сложность для боевых расчетов.

С-400 «Триумф» является мобильной многоканальной зенитной ракетной системой, предназначенной для уничтожения всех перспективных и современных средств воздушно-космического нападения. В том числе, на дальности до 400 км, скорости полета не более 4,8 км/с, высоте до 30 км и гиперзвуковых.