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Общество

2,5 тысячи километров преодолел астроном из Пскова ради редких снимков звёздного дождя

23 января 2022 года, 14:35

Ради редких фотографий уникального небесного явления – звездного дождя – астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов проехал 2,5 тысячи километров. Об этом сообщает газета «Советское село».

2,5 тысячи километров преодолел астроном из Пскова ради редких снимков звёздного дождя

Фото: Пётр Митрофанов | газета «Советское село»

4 января россияне могли наблюдать на ночном небе метеорный поток «Квадрантиды», названный в честь малоизвестного созвездия Стенной Квадрант. Благодаря псковичу Петру Митрофанову, которому удалось запечатлеть над башней Тамерлана в селе Варна Челябинской области звездный дождь, фотографии уникального по красоте явления увидели миллионы любителей астрономии по всему миру.

Для того, чтобы запечатлеть столь редкое небесное явление, астроном-любитель преодолел из Пскова 2,5 тыс. км и провел всю ночь в голой степи.

2,5 тысячи километров преодолел астроном из Пскова ради редких снимков звёздного дождя

Фото: Пётр Митрофанов | газета «Советское село»
2,5 тысячи километров преодолел астроном из Пскова ради редких снимков звёздного дождя

Фото: Пётр Митрофанов | газета «Советское село»

«Я нашел очень интересную достопримечательность – Мавзолей Кесене (башню Тамерлана). А для меня, как любителя пейзажной астрофотографии, это имеет принципиальное значение, ведь самые красивые кадры звездного неба получаются только на контрасте с земными объектами», – отметил Пётр Митрофанов.

По словам псковского астронома-любителя, он никогда не забудет, как встретил этот астрономический «Новый год». «Когда я зашел в арку Мавзолея Кесене, чтобы сфотографировать созвездие Большого и Малого Пса, я почувствовал удивительное умиротворение, гармонию, счастье!» – прокомментировал Пётр.

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