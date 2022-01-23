2,5 тысячи километров преодолел астроном из Пскова ради редких снимков звёздного дождя

Ради редких фотографий уникального небесного явления – звездного дождя – астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов проехал 2,5 тысячи километров. Об этом сообщает газета «Советское село» .

4 января россияне могли наблюдать на ночном небе метеорный поток «Квадрантиды», названный в честь малоизвестного созвездия Стенной Квадрант. Благодаря псковичу Петру Митрофанову, которому удалось запечатлеть над башней Тамерлана в селе Варна Челябинской области звездный дождь, фотографии уникального по красоте явления увидели миллионы любителей астрономии по всему миру.

Для того, чтобы запечатлеть столь редкое небесное явление, астроном-любитель преодолел из Пскова 2,5 тыс. км и провел всю ночь в голой степи.