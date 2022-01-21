27 января в Пскове состоится церемония вручения премии «Народное признание»

Вход на мероприятие будет организован по пригласительным билетам. Информация о возможности их получения будет опубликована на следующей неделе.

Церемония вручения премии «Народное признание – 2021» пройдет с соблюдением всех действующих в Псковской области противокоронавирусных ограничений. Гостям мероприятия необходимо будет предъявить на входе QR-код о прохождении вакцинации или о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. При предъявлении документа о медицинском отводе также нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В этом году 12-я премия «Народное признание» присуждается в 12-ти номинациях: «Призвание», «Открытие», «Талант», «Наша марка», «Сервис», «Поступок», «Инициатива», «Рекорд», «Защита», «Бизнесмен года», «Событие» и «Экомышление».

Всего в этом году на соискание награды была подана 131 заявка. По итогам первого тура народного голосование, которое прошло на сайте Псковского агентства информации, в каждой номинации были сформированы тройки лидеров, которые вышли во второй тур. В ходе второго этапа помимо народного голосования свои баллы соискателям выставит и профессиональное жюри, в которое вошли 12 экспертов под председательством губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Победители премии «Народное признание – 2021» будут определены суммой голосов читателей ПАИ и жюри. Голос эксперта равен 3% от общего количества поданных в номинации во время второго тура голосования.