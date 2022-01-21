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Общество

В детском саду на Запсковье завершены ремонтные работы

21 января 2022 года, 13:03

В детском саду №34 «Радуга» в доме №41 на улице Труда в Пскове завершены ремонтные работы по починке систем водоснабжения. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В детском саду на Запсковье завершены ремонтные работы

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

В учреждении воспитываются 262 ребенка. По словам Бориса Елкина, в детском саду была полностью изношена система горячего водоснабжения. Рабочие заменили старый трубопровод на новые напорные полиэтиленовые трубы. Как сообщил глава городской администрации, педагогический коллектив и руководство остались довольны.

Ремонт в детском саду №42 «Журавлик», на Сиреневом бульваре, 5, где находятся более 200 воспитанников, по словам Бориса Елкина, подходит к концу. В учреждении дошкольного образования меняют систему холодного водоснабжения. Завершающий этап - врезка в водопровод и демонтаж старых труб - планируется в ближайшие выходные.

Также ремонтировать водоснабжение будут в еще двух садиках - №16 и №44.

«Видно, что детские сады находятся в надежных руках их руководителей - трудолюбивых, ответственных и неравнодушных заведующих. Обязательно продолжим адресно помогать нашим учреждениям образования, чтобы проблемных точек становилось с каждым годом все меньше», – подчеркнул Борис Елкин.

Средства на ремонт выделили из городского бюджета, сообщил глава администрации города. Работы начались на зимних каникулах, чтобы сделать большую часть до возвращения детей в группы.

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