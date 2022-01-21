На плохое отопление в школах жалуются в Псковской области

Жители муниципалитетов Псковской области жалуются в администрацию региона на плохое отопление в некоторых школах. Об этом сообщает официальный Телкграм-канал области.

В Выборской школе Новоржевского района причиной стала проблема с котлов. Как сообщает Телеграм-канал, 21 января обслуживающая организация начнёт установку второго котла, уже на выходных работы планируется завершить. Отопление восстановят к понедельнику, если не случится непредвиденных сложностей во время установки котла.

Жалобы на отопление поступали и в отношении Пушкиногорской школы-интерната. В учебное заведение уже поступили 400 батарей. Их установят на следующей неделе. В комитете по образованию подчеркнули, что сейчас температура в помещениях школы-интерната составляет 18 градусов, что соответствует нормативам.